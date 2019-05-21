Тренер «Ростова-Дон»: российская Суперлига — одна из самых серьёзных в Европе

Главный тренер «Ростова-Дон» Амброс Мартин подвёл итоги второго матча финальной серии чемпионата России по гандболу, в котором его подопечные на домашней площадке обыграли тольяттинскую «Ладу» со счётом 29:26 и завоевали золотые медали Суперлиги сезона-2018/19.
«Поздравляю соперника с отличной игрой. Для меня было большой честью сражаться с «Ладой» не только сегодня, но и весь сезон. Российская Суперлига — одна из самых серьёзных в Европе, поэтому мы вдвойне наслаждаемся победой. Мы не проиграли ни одного матча в чемпионате России, и это тоже важно. Старались победить в Лиге чемпионов, однако не смогли привезти этот престижный трофей в Россию. Поэтому прошедшая неделя была для нас непростой в ментальном плане, но мы собрались и победили», — цитирует Мартина официальный сайт «Ростова-Дон».
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