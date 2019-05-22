Бабиков избежал операции на плече
Российский биатлонист Антон Бабиков не станет делать операцию на травмированном плече. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв.
«У Бабикова проблемы с плечом, был вариант провести операцию, но в итоге делать её не стали. Сейчас он проходил реабилитационный курс. Посмотрим», – цитирует Драчёва ТАСС.
Из-за травмы плеча 27-летний спортсмен пропускает тренировочный сбор сборной России, который проходит с 14 мая в Алтайском крае.
Бабиков является трёхкратным чемпионом Европы и победителем одной личной гонки в рамках Кубка мира. На чемпионате мира – 2017 в Хохфильцене в составе сборной России вместе с Алексеем Волковым, Максимом Цветковым и Антоном Шипулиным стал чемпионом мира в эстафете.
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