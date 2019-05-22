Липницкая рассказала об участии в театрализованном ледовом шоу в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая рассказала, что примет участие в театрализованном ледовом шоу Ice Hyoen 2019, которое пройдёт 26-28 июля в Йокогаме.
Для участников шоу уже сшиты костюмы, в которых они будут репетировать свои роли. Главной звездой шоу станет Дайсукэ Такахаси. Из европейцев кроме Липницкой выступит Стефан Ламбьель. Также в числе приглашённых звёзд Сидзука Аракава, Нобунари Ода и другие.
«Очень непривычно, особенно парик тяжёлый – длинные волосы. А костюм, я знала, что он будет тяжёлый и тугой, но красиво. Просто непривычно очень. Зато теперь я знаю, каково в такой одежде.
Когда предложили участвовать в этом шоу, сначала посмотрела, кто ещё будет. Также привлекло, что это не обычное шоу, как у всех. А именно театр, да ещё с японской культурой. Мне стало очень интересно, и надеюсь, что у меня получится.
Думаю, что опыт играть на льду у меня есть, потому что я фигуристка. Мы поедем заранее в Японию. И пока будет постановка шоу, подготовка, думаю, смогу вжиться в роль и соответствовать японской культуре. Надеюсь, всем понравится», — сказала Липницкая в интервью для сайта проекта.
Видео доступно на канале шоу Ice Hyoen 2019 на You Tube.
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