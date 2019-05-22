Трефилов: «Ростов-Дон» должен был выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер краснодарской «Кубани» и сборной России Евгений Трефилов рассказал о комплектовании состава национальной команды перед товарищескими матчами с Нидерландами, а также поделился мыслями о сосредоточении всех сильнейших гандболисток страны в клубе «Ростов-Дон».
«Почему из «Ростова» вызвали только Таженову? Ей 20 лет, а возрастным игрокам мы изначально предоставили отдых. Очень тяжёлый сезон позади. Должны же люди когда-то отдыхать.
У Вяхиревой были проблемы и с рукой, и с голеностопом. Надо отойти. Она нагрузку получила больше всех. Матчи предстоят, по сути, выставочные, так что основу команды составили игроки «Астраханочки», «Звезды», «Кубани».
«Ростов-Дон» выиграл чемпионат в одну калитку? Стоп, стоп. Там какой собрали состав! Команда должна была бы и Лигу чемпионов выиграть, да не получилось. Для страны их победа многое значила бы. И для меня, как для тренера сборной, хорошо, что сильнейшие собраны в одном клубе. У спортсменок, которые вместе тренируются и играют, устанавливается взаимопонимание. Но для национального гандбола в целом не думаю, что это замечательно», — приводит слова Трефилова «Команда России».
- 22 мая 2019
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