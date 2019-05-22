Скелетонистка Потылицына родила сына

Российская скелетонистка Ольга Потылицына стала мамой. Утром 22 мая 29-летняя спортсменка родила сына. Мальчик появился на свет в родильном доме №4 при ГКБ им. Виноградова в Москве. Вес малыша 3,080 кг, рост 51 см.
«Волшебный день. 22.05.2019. Спасибо, что выбрал нас», — написала Потылицына на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Ольги Потылицыной.
Мужем Потылицыной является фристайлист сборной России Семён Денщиков. Свадьба состоялась 14 февраля 2018 года.
В конце 2017 года Потылицына решением Международного олимпийского комитета была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, но Спортивный арбитражный суд 1 февраля 2018 года удовлетворил её апелляцию и аннулировал решение МОК.
- 22 мая 2019
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