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Скелетонистка Потылицына родила сына

Скелетонистка Потылицына родила сына
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская скелетонистка Ольга Потылицына стала мамой. Утром 22 мая 29-летняя спортсменка родила сына. Мальчик появился на свет в родильном доме №4 при ГКБ им. Виноградова в Москве. Вес малыша 3,080 кг, рост 51 см.

«Волшебный день. 22.05.2019. Спасибо, что выбрал нас», — написала Потылицына на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Ольги Потылицыной.

Мужем Потылицыной является фристайлист сборной России Семён Денщиков. Свадьба состоялась 14 февраля 2018 года.

В конце 2017 года Потылицына решением Международного олимпийского комитета была пожизненно отстранена от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил, но Спортивный арбитражный суд 1 февраля 2018 года удовлетворил её апелляцию и аннулировал решение МОК.

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У Оли нет «Мерседеса», никто не давал. И Родченкова она никогда бы не убила. Но посмотрела бы, как Макларен и Гриша грызутся за спасение.
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