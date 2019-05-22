Капризов — об отношениях с Загитовой: что за бред!

Нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Кирилл Капризов опроверг информацию о том, что встречается с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Он также добавил, что подобные слухи были ещё после Олимпиады.
«Что за бред! Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего — вот и написывают», — приводит слова Капризова «Спорт-экспресс».
Об отношениях спортсменов заговорили после Олимпийских игр в Пхёнчхане. На снимках олимпийской команды России Загитова и Капризов постоянно были рядом друг с другом. Напомним, Алина выиграла Олимпийские игры в 15 лет, Кирилл старше фигуристки на 5 лет.
В сезоне-2018/19 Загитова стала чемпионкой мира, а Капризов выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА и в настоящее время выступает на чемпионате мира в составе сборной России.
- 22 мая 2019
-
23:37
-
23:30
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:35
-
21:45
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:30
-
20:19
-
19:06
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24
-
16:04
-
15:13
-
15:09
-
14:47
-
14:04
-
13:14
-
12:55
-
12:31
-
12:13
-
11:30
-
11:11
-
11:11