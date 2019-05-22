Капризов — об отношениях с Загитовой: что за бред!

Нападающий сборной России по хоккею и московского ЦСКА Кирилл Капризов опроверг информацию о том, что встречается с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Он также добавил, что подобные слухи были ещё после Олимпиады.

«Что за бред! Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего — вот и написывают», — приводит слова Капризова «Спорт-экспресс».

Об отношениях спортсменов заговорили после Олимпийских игр в Пхёнчхане. На снимках олимпийской команды России Загитова и Капризов постоянно были рядом друг с другом. Напомним, Алина выиграла Олимпийские игры в 15 лет, Кирилл старше фигуристки на 5 лет.

В сезоне-2018/19 Загитова стала чемпионкой мира, а Капризов выиграл Кубок Гагарина вместе с ЦСКА и в настоящее время выступает на чемпионате мира в составе сборной России.