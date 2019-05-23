Фигурист Алиев: понимаю чувства Медведевой

Серебряный призёр чемпионата Европы российский фигурист Дмитрий Алиев оценил выступление в сезоне двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой, а также признался, что испытывал похожие трудности. После олимпийского сезона Евгения ушла из группы Этери Тутберидзе и стала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.

«Я внимательно наблюдаю за Женей. У неё были проблемы в начале сезона: борьба с собой, адаптация к новому образу жизни. У всех бывают такие периоды, когда трудишься, но не получается показать наработанное в нужный момент. Я испытал подобное на нескольких турнирах и Женины чувства понимаю. Она молодец: взяла волю в кулак и уже на чемпионате мира доказала, на что способна. У меня этого, увы, не получилось. Пока.



Почему не получилось? Сложно дать однозначный ответ. После Олимпийских игр меня как будто надломило, что-то перестало получаться. На первом соревновании в Бергамо прокат получился хорошим. Мы с тренерами думали, что это поможет набрать энергию и разогнаться на остальные старты. Не получилось. Возможно, сказалась усталость после олимпийского сезона», — цитирует Алиева сайт «Матч ТВ».

Алиев — бронзовый призёр чемпионата России 2018 года.