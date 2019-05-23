Фигурист Алиев: понимаю чувства Медведевой

Серебряный призёр чемпионата Европы российский фигурист Дмитрий Алиев оценил выступление в сезоне двукратного призёра Олимпийских игр Евгении Медведевой, а также признался, что испытывал похожие трудности. После олимпийского сезона Евгения ушла из группы Этери Тутберидзе и стала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.
«Я внимательно наблюдаю за Женей. У неё были проблемы в начале сезона: борьба с собой, адаптация к новому образу жизни. У всех бывают такие периоды, когда трудишься, но не получается показать наработанное в нужный момент. Я испытал подобное на нескольких турнирах и Женины чувства понимаю. Она молодец: взяла волю в кулак и уже на чемпионате мира доказала, на что способна. У меня этого, увы, не получилось. Пока.
Почему не получилось? Сложно дать однозначный ответ. После Олимпийских игр меня как будто надломило, что-то перестало получаться. На первом соревновании в Бергамо прокат получился хорошим. Мы с тренерами думали, что это поможет набрать энергию и разогнаться на остальные старты. Не получилось. Возможно, сказалась усталость после олимпийского сезона», — цитирует Алиева сайт «Матч ТВ».
Алиев — бронзовый призёр чемпионата России 2018 года.
- 23 мая 2019
-
12:14
-
12:00
-
11:39
-
11:12
-
10:40
-
09:41
-
09:31
-
09:11
-
00:59
-
00:21
-
00:18
- 22 мая 2019
-
23:51
-
23:37
-
23:30
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:35
-
21:45
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:30
-
20:19
-
19:06
-
18:37
-
18:35
-
18:09
-
17:59
-
17:53
-
17:38
-
17:33
-
17:33
-
16:24