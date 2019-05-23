Драчёв — о фото голых биатлонистов: такому я лайки не ставлю

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв принял участие в блиц-опросе «Спорт-экспресса». В частности, его спросили, поставит ли он лайк, если Евгений Гараничев и Антон Бабиков повторят выходку швейцарских биатлонистов и сфотографируются голыми.

Драчёв сказал: «Такому я лайки не ставлю. Каждый сходит с ума по-своему».

На вопрос, кто является лучшим биатлонистом в истории, глава СБР ответил: «Трудно сказать, их очень много. Если говорить по России, то я бы назвал Сергея Чепикова. Он выиграл вообще всё: общий зачёт Кубка мира, чемпионат мира и Европы, Олимпийские игры, ещё и по юношам».

Четырёхкратный чемпион мира Драчёв был избран президентом Союза биатлонистов России в мае 2018 года. Президентские полномочия действуют четыре года.

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