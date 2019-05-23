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Цветков и Волков, не попавшие в состав сборной России, проводят сбор в Крыму

Цветков и Волков, не попавшие в состав сборной России, проводят сбор в Крыму
Другие / Биатлон 0

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в эстафетной гонке Алексей Волков проводит тренировочный сбор в посёлке Морское в Крыму вместе со своим партнёром по победной эстафете чемпионата мира-2017 в Хохфильцене (Австрия) Максимом Цветковым.

«Первый сбор! Второй день! Третья тренировка! Каждый ведёт свой счёт!» — написал Волков в своём «инстаграме», выложив фотографии с полуострова.

Вместе с Цветковым и Волковым в Крыму тренируются Пётр Пащенко и Юрий Шопин, в минувшем сезоне привлекавшиеся в национальную команду для участия в Кубке мира. Однако ни один из этой четвёрки не попал ни в основной, ни в резервный состав сборной России для подготовки к сезону-2019/20.

В Кубке мира-2018/19 лучшим из россиян у мужчин стал Александр Логинов. Он занял второе место по итогам сезона, у женщин Екатерина Юрлова-Перхт – 14-я в общем зачёте. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) сборная страны завоевала две серебряных и одну бронзовую медаль.

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