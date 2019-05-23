Цветков и Волков, не попавшие в состав сборной России, проводят сбор в Крыму

Олимпийский чемпион 2014 года в Сочи в эстафетной гонке Алексей Волков проводит тренировочный сбор в посёлке Морское в Крыму вместе со своим партнёром по победной эстафете чемпионата мира-2017 в Хохфильцене (Австрия) Максимом Цветковым.
«Первый сбор! Второй день! Третья тренировка! Каждый ведёт свой счёт!» — написал Волков в своём «инстаграме», выложив фотографии с полуострова.
Вместе с Цветковым и Волковым в Крыму тренируются Пётр Пащенко и Юрий Шопин, в минувшем сезоне привлекавшиеся в национальную команду для участия в Кубке мира. Однако ни один из этой четвёрки не попал ни в основной, ни в резервный состав сборной России для подготовки к сезону-2019/20.
В Кубке мира-2018/19 лучшим из россиян у мужчин стал Александр Логинов. Он занял второе место по итогам сезона, у женщин Екатерина Юрлова-Перхт – 14-я в общем зачёте. На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) сборная страны завоевала две серебряных и одну бронзовую медаль.
- 23 мая 2019
-
17:28
-
17:21
-
16:33
-
16:27
-
15:59
-
14:37
-
14:14
-
14:06
-
13:31
-
12:14
-
12:00
-
11:39
-
11:12
-
10:40
-
09:41
-
09:31
-
09:11
-
00:59
-
00:21
-
00:18
- 22 мая 2019
-
23:51
-
23:37
-
23:30
-
23:16
-
23:05
-
23:00
-
22:56
-
22:35
-
21:45
-
21:17
-
21:07
-
20:58
-
20:30
-
20:19
-
19:06