Драчёв — о приглашении человека, отслеживающего заполнение ADAMS: детский сад

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил возможность приглашения специалиста, который следил бы за заполнением страниц спортсменов в системе антидопингового контроля (ADAMS). За пропуски допинг-тестов ранее были дисквалифицированы Максим Буртасов и Алексей Корнев. Под угрозой отстранения находится Маргарита Васильева. Спортсмены оставляли в системе ADAMS неверную информацию о своём местонахождении.

«Нет смысла усиливать штат сотрудников, которые отвечают за антидопинговую работу. Она ведётся, и мы работаем на опережение: основные наши силы сосредоточены на том, чтобы вести обучение тренеров и спортсменов начиная с юношеского и юниорского возрастов.



Единственное, можно подумать над приглашением человека, который будет следить за системой ADAMS, чтобы они не получали „флажки“ за пропуск допинг-тестов, но, как мне кажется, это уже будет детским садом. Спортсмен и сам в состоянии нажать в интернете нужные кнопки», — цитирует Драчёва ТАСС.