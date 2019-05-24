Медведева: не обращайте внимания на мою неправильную технику бега

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева поделилась видео в «Инстаграме», где она делает беговое упражнение.

«Не обращайте внимания на мою неправильную технику бега, ок?» — написала Медведева.

Ранее 19-летняя спортсменка выразила желание заняться йогой.

Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).



Её тренером является канадец Брайан Орсер. Ранее Евгения работала с Этери Тутберидзе, но покинула её группу после олимпийского сезона-2017/18.

Видео доступно в "инстаграме" Медведевой.