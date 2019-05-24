Великая и Егорян включены в состав сборной России по фехтованию на ЧЕ-2019

Стала известна заявка сборной России для участия в чемпионате Европы 2019 года по фехтованию. Турнир пройдёт в Дюссельдорфе (Германия) с 17 по 22 июня.
Команда по рапире
Женщины: Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина (запас).
Мужчины: Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Кирилл Бородачёв (запас).
Команда по сабле
Женщины: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян, Светлана Шевелёва (запас).
Мужчины: Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Илья Моторин (запас).
Команда по шпаге
Женщины: Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина, Дарья Мартынюк (запас).
Мужчины: Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Георгий Бруев, Павел Сухов (запас).
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