Великая и Егорян включены в состав сборной России по фехтованию на ЧЕ-2019

Стала известна заявка сборной России для участия в чемпионате Европы 2019 года по фехтованию. Турнир пройдёт в Дюссельдорфе (Германия) с 17 по 22 июня.

Команда по рапире

Женщины: Инна Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипапина (запас).

Мужчины: Тимур Сафин, Алексей Черемисинов, Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Кирилл Бородачёв (запас).

Команда по сабле

Женщины: Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина, Яна Егорян, Светлана Шевелёва (запас).

Мужчины: Камиль Ибрагимов, Вениамин Решетников, Дмитрий Даниленко, Константин Лоханов, Илья Моторин (запас).



Команда по шпаге

Женщины: Виолетта Колобова, Татьяна Андрюшина, Любовь Шутова, Виолетта Храпина, Дарья Мартынюк (запас).

Мужчины: Сергей Бида, Никита Глазков, Сергей Ходос, Георгий Бруев, Павел Сухов (запас).