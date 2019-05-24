Туктамышева представила новый костюм на шоу Fantasy on Ice в Японии

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева на шоу Fantasy on Ice в Японии продемонстрировала болельщикам новый костюм.
Шоу проходит в четырёх городах Японии – Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также выступают российские фигуристы Евгений Плющенко, Алина Загитова и Евгения Медведева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю.
Помимо сольных номеров на шоу Fantasy on Ice фигуристы выступают с общими, для которых также используются яркие костюмы.
Загитова в сезоне-2018/19 стала чемпионкой мира, Медведева – бронзовым призёром. На командном чемпионате мира Туктамышева в составе сборной России заняла третье место. Произвольную программу российская фигуристка выиграла. Оба главных старта сезона проходили в Японии.
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