Юниорская сборная России проиграла канадкам на турнире Arctic Curling Cup

На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup в Дудинке, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира, завершились два матча третьего игрового дня.
Юниорская сборная России со скипом Владой Румянцевой проиграла коллективу из Канады (Керри Эйнарсон) со счётом 1:6, сообщает официальный сайт соревнований. Во второй встрече третьего игрового дня команда Швейцарии (Биния Фельчер) победила сборную Финляндии (Эстер Юхас) со счётом 9:1.
Сегодня состоятся также матчи Шотландия – Красноярский край, Республика Корея – Швеция,
Россия (Анна Сидорова) – Россия юниорская, Финляндия – Канада, Россия (Алина Ковалёва) – Швеция, Шотландия – Республика Корея.
Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка
Россия юниорская (Влада Румянцева) – Канада (Керри Эйнарсон) – 1:6
Швейцария (Биния Фельчер) – Финляндия (Эстер Юхас) – 9:1
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