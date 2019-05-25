Юниорская сборная России проиграла канадкам на турнире Arctic Curling Cup

На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup в Дудинке, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира, завершились два матча третьего игрового дня.



Юниорская сборная России со скипом Владой Румянцевой проиграла коллективу из Канады (Керри Эйнарсон) со счётом 1:6, сообщает официальный сайт соревнований. Во второй встрече третьего игрового дня команда Швейцарии (Биния Фельчер) победила сборную Финляндии (Эстер Юхас) со счётом 9:1.



Сегодня состоятся также матчи Шотландия – Красноярский край, Республика Корея – Швеция,

Россия (Анна Сидорова) – Россия юниорская, Финляндия – Канада, Россия (Алина Ковалёва) – Швеция, Шотландия – Республика Корея.



Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка

Россия юниорская (Влада Румянцева) – Канада (Керри Эйнарсон) – 1:6

Швейцария (Биния Фельчер) – Финляндия (Эстер Юхас) – 9:1