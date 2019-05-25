Загитова: лучшее место на земле — Россия

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова рассказала, чем занимается в свободное время, а также подчеркнула, что не может представить свою жизнь без фигурного катания.

«Лучшее место на земле — Россия, а ещё я без ума от Японии. Однако уверена, что впереди у меня много открытий.

Во время соревнований необходимо отвлекаться. Я смотрю классные фильмы или сериалы. Фавориты — все части про Гарри Поттера и сериал про хоккеистов «Молодёжка».

Не могу представить жизнь без фигурного катания. Каждый раз мне важно показать красивый прокат, чтобы зрители полюбили это искусство так же сильно, как я.

Обожаю свой инстаграм-аккаунт, ведь именно там общаюсь с поклонниками и получаю от них обратную связь. Я это очень ценю!» — цитирует Загитову Cosmopolitan.

Загитова ответила на обвинения фанатов Медведевой в плагиате