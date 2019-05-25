Канада и Шотландия вышли в полуфинал Arctic Curling Cup с первых мест в группах

На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup в Дудинке, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира, состоялись ещё два матча третьего игрового дня.
В группе B шотландки (скип Ив Мёрхэд) не оставили шансов команде Красноярского края (Анна Веневцева). Уже в первом энде они выиграли 4 камня, в дальнейшем уверенно довели матч до разгрома — 13:1.
Это победа стала самой крупной в истории женских турниров Arctic Curling Cup, сообщает официальный сайт соревнований. Команда Красноярского края завершила турнир с двумя победами в четырёх матчах.
Ещё в одном матче играли две команды, которые до этого проиграли все свои встречи. Представительницы Республики Корея (Ким Гён Э) переиграли Швецию (Изабелла Врано) со счётом 6:3. По итогам этого матча стало ясно, что второе место в группе B заняла команда России (Алина Ковалёва).
В полуфинале команда Ковалёвой сыграет с представительницами Канады (Керри Эйнарсон), которые сегодня обыграли юниорскую сборную России и обеспечили себе первое место в группе А.
Последняя путёвка в полуфинал определится по итогам матча команд Анны Сидоровой и Влады Румянцевой. Победитель этого противостояния выйдет на Шотландию, занявшую первое место в группе В.
Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка
Группа А
Россия юниорская (Влада Румянцева) – Канада (Керри Эйнарсон) – 1:6 (0:3, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:0, х: х)
Швейцария (Биния Фельчер) – Финляндия (Эстер Юхас) – 9:1 (4:0, 2:0, 2:0, 1:0, 0:0, 0:1, х: х)
Группа B
Шотландия (Ив Мёрхэд) – Красноярский край (Анна Веневцева) – 13:1 (4:0, 1:0, 0:1, 5:0, 2:0, 1:0, х: х)
Республика Корея (Ким Гён Э) – Швеция (Изабелла Врано) – 6:3 (1:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0)
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