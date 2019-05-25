Медведева: накрутить лайки в «Инстаграме» — то же самое, что купить победу
Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, накручивают ли ей количество лайков в «Инстаграме».
«Женя, расскажи правду. Тебе накручивают лайки? Хейтеры думают, что да. Так как количество лайков жёстко больше комментариев», — написал один из подписчиков Медведевой.
«Не хочу накручивать. Так как это то же самое, что купить победу на соревнованиях», — ответила 19-летняя спортсменка.
Ранее Медведева выступила на шоу Fantasy On Ice, которое проходит в четырёх городах в Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также принимают участие российские фигуристы Евгений Плющенко, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю. 25 мая вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Медведева подчеркнула, что расставание с Тутберидзе — закрытая тема
- 25 мая 2019
-
16:40
-
16:27
-
16:07
-
15:40
-
15:23
-
14:54
-
13:43
-
12:50
-
12:43
-
12:28
-
11:30
-
11:00
-
10:44
-
10:18
-
09:30
-
00:53
-
00:37
- 24 мая 2019
-
23:54
-
23:18
-
22:59
-
22:04
-
21:08
-
20:56
-
20:12
-
19:50
-
19:23
-
18:59
-
18:45
-
18:30
-
18:01
-
17:26
-
17:23
-
16:59
-
16:45
-
16:29
Партнерский контент