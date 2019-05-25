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Медведева: накрутить лайки в «Инстаграме» — то же самое, что купить победу

Медведева: накрутить лайки в «Инстаграме» — то же самое, что купить победу
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, накручивают ли ей количество лайков в «Инстаграме».

«Женя, расскажи правду. Тебе накручивают лайки? Хейтеры думают, что да. Так как количество лайков жёстко больше комментариев», — написал один из подписчиков Медведевой.

«Не хочу накручивать. Так как это то же самое, что купить победу на соревнованиях», — ответила 19-летняя спортсменка.

Ранее Медведева выступила на шоу Fantasy On Ice, которое проходит в четырёх городах в Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также принимают участие российские фигуристы Евгений Плющенко, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю. 25 мая вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Медведева подчеркнула, что расставание с Тутберидзе — закрытая тема
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