Медведева: накрутить лайки в «Инстаграме» — то же самое, что купить победу

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос, накручивают ли ей количество лайков в «Инстаграме».

«Женя, расскажи правду. Тебе накручивают лайки? Хейтеры думают, что да. Так как количество лайков жёстко больше комментариев», — написал один из подписчиков Медведевой.

«Не хочу накручивать. Так как это то же самое, что купить победу на соревнованиях», — ответила 19-летняя спортсменка.

Ранее Медведева выступила на шоу Fantasy On Ice, которое проходит в четырёх городах в Японии — Макухари, Сендае, Кобе и Тояме. В нём также принимают участие российские фигуристы Евгений Плющенко, Алина Загитова и Елизавета Туктамышева, испанец Хавьер Фернандес и японец Юдзуру Ханю. 25 мая вблизи Токио произошло землетрясение магнитудой 5,1.