Женская сборная России по стрельбе из блочного лука выиграла серебро этапа КМ
Женская сборная России в стрельбе из блочного лука стала серебряным призёром третьего этапа Кубка мира, который проходит в Анталье (Турция), в командном турнире. Виктория Бальжанова, Александра Савенкова и Наталья Авдеева в финале уступили американкам со счётом 226:229.
Мужская сборная России заняла четвёртое место. Антон Булаев, Александр Дамбаев и Павел Крылов в малом финале уступили команде Индии со счётом 230:235. В финале датчане были сильнее турок – 232:230.
В личном зачёте победили американец Джеймс Лутц и южноафриканка Данелла Вентцель. Лучшими из россиян стали Бальжанова (четвёртое место) и Булаев (не сумел выйти в четвертьфинал). Они же в паре стали восьмыми в миксте, первенствовали южноафриканцы.
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