Биатлонист Елисеев выиграл веломарафон в Красногорске

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал, что выиграл веломарафон, который прошёл в Красногорске.
«Принял участие в веломарафоне. 63 км по пересечённой местности получилось преодолеть за 2 часа 48 минут 48 секунд. Дождик пытался накрапывать, но побоялся разгорячённых спортсменов. Под конец гонки мышцы устали настолько, что были позывы к их сведению, пришлось немного снизить темп. И всё равно я доволен проведённой работой!
Очень жаль, что не смогу попасть на следующий этап. Классные соревнования, советую всем любителям себя проверить!» — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Матвея Елисеева.
Елисеев — бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете, чемпион Европы 2016 года в смешанной эстафете. Он входит в основной состав сборной России для централизованной подготовки на сезон-2019/20.
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