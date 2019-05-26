Команда Ковалёвой сыграет в финале Arctic Curling Cup
На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup в Дудинке, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира, завершились полуфинальные матчи.
Команда Алины Ковалёвой обыграла канадских кёрлингисток со счётом 5:4, а второй состав сборной России со скипом Анной Сидоровой проиграл шотландкам — 2:8.
Финал и игра за третье место пройдут сегодня, 26 мая.
Напомним, российские команды вышли в полуфинальную стадию со вторых мест в своих подгруппах. До стадии плей-офф Канада и Шотландия не проигрывали на турнире.
Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка
Полуфиналы
Россия (Алина Ковалёва) — Канада (Керри Эйнарсон) — 5:4
Россия (Анна Сидорова) — Шотландия (Ив Мёрхэд) — 2:8
Команды Ковалёвой и Сидоровой вышли в полуфинал Arctic Curling Cup
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