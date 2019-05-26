Команда Ковалёвой сыграет в финале Arctic Curling Cup

На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup в Дудинке, в котором принимают участие 10 женских команд из 7 стран мира, завершились полуфинальные матчи.

Команда Алины Ковалёвой обыграла канадских кёрлингисток со счётом 5:4, а второй состав сборной России со скипом Анной Сидоровой проиграл шотландкам — 2:8.

Финал и игра за третье место пройдут сегодня, 26 мая.

Напомним, российские команды вышли в полуфинальную стадию со вторых мест в своих подгруппах. До стадии плей-офф Канада и Шотландия не проигрывали на турнире.

Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка

Полуфиналы

Россия (Алина Ковалёва) — Канада (Керри Эйнарсон) — 5:4

Россия (Анна Сидорова) — Шотландия (Ив Мёрхэд) — 2:8