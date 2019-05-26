Канадский легкоатлет установил мировой рекорд в беге на 100 метров в десятиборье

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Дамиан Уорнер обновил собственный мировой рекорд для десятиборцев в беге на 100 метров на турнире в австрийском Гётцисе, сообщается на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Он преодолел дистанцию за 10,12 секунды, улучшив предыдущее достижение на 0,3 секунды.
После первого дня соревнований Уорнер занимает первое место в общем зачёте, набрав 4596 очков за пять дисциплин. Его ближайшим преследователем является Эшли Молони из Австралии. Он отстаёт от лидера на 160 очков. На третьем месте — Кай Казмирек из Германии (4835).
29-летний канадский десятиборец дважды занимал место на пьедестале почёта чемпионата мира. В 2013 году в Москве завоевал бронзовую медаль, а спустя два года остановился в шаге от победы в Пекине (Китай).
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