Шишкина — о восстановлении сил: никаких таблеток. Только сон, массаж и баня

Двукратная олимпийская чемпионка и 11-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, какие меры предпринимает, чтобы случайно не употребить запрещённые вещества, а также поделилась методами восстановления после тренировок.
«Мы не устаём напоминать, что лучше сто раз перестраховаться, чем потом иметь серьезные неприятности. Очень внимательно надо относиться к продуктам и воде, а также к вещам, оставленным без присмотра. Если есть необходимость принять таблетку, лучше проконсультироваться с врачом команды. Главное для спортсменов — это внимание к здоровью и полный отказ от бездумного приёма медицинских препаратов и неизвестных продуктов.
Когда тренируешься по 11 часов в день, наверное, может появиться соблазн принять что-нибудь для восстановления сил. Но лично мне о таких пилюлях ничего не известно. Состояние организма я оптимизирую при помощи сна, массажа и банных процедур», — приводит слова Шишкиной Олимпийский комитет России.
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