Команда Сидоровой уступила в матче за третье место Arctic Curling Cup

Российская команда кёрлингисток во главе со скипом Анной Сидоровой не сумела завоевать бронзовые медали на проходящем в Дудинке международном турнире Arctic Cup, сообщается на официальном сайте соревнований.



В поединке за третье место россиянки встретились с командой Канады, проигравшей за весь турнир только команде Алины Ковалёвой. Россиянки в составе Анны Сидоровой, Маргариты Фоминой, Юлии Портуновой, Юлии Гузиёвой и Киры Езех в напряжённом поединке за бронзу уступили со счётом 4:5 и остались без медалей.



На турнире по кёрлингу Arctic Curling Cup в Дудинке принимали участие десять женских команд из семи стран мира. Золотые медали завоевали спортсменки из Шотландии, серебро досталось команде Алины Ковалёвой.



Кёрлинг. Arctic Curling Cup. Дудинка

Матч за третье место



Россия (Анна Сидорова) — Канада (Керри Эйнарсон) — 4:5