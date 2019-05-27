Фигуристка Щербакова пошутила о своём переходе в баскетбол

Чемпионка России 2019 года по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала видео, на котором она, стоя спиной к баскетбольному щиту, отправляет мяч точно в кольцо.

«Выросла на 1 сантиметр. Обрадовалась. Ушла в баскетбол», — подписала видеоролик юная фигуристка.

Видео доступно на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Щербакова — серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров — 2019. Она является первой одиночницей, сумевшей исполнить два четверных лутца в одной программе. На прошедшем первенстве России среди юниоров Анна продемонстрировала третий результат. Она также выиграла этапы юниорского Гран-при в Канаде и Словакии.

Ранее 15-летняя фигуристка сообщила, что в короткой программе в следующем сезоне будет выступать под музыку из фильма «Парфюмер».