Колобков и Шишкарёв обсудили проведение в России женского ЧЕ по гандболу

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков провёл рабочую встречу с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкарёвым, в ходе которой были обсуждены вопросы развития гандбола в России.
«Прошлый год был успешным в российском гандболе, особенно для женской сборной. Команда заняла второе место на чемпионате Европы, уступив в финале француженкам несколько мячей. Но у нашей женской сборной хороший потенциал и на ближайшие Олимпийские игры в Токио, и на следующий олимпийский цикл.
Мы обсудили перспективу проведения в России чемпионата Европы по гандболу среди женских команд. Считаю, что у нас хорошие шансы, и Минспорт России поможет Федерации в подготовке заявки.
Федерация гандбола России много делает для развития своего вида спорта. Но центров гандбола не хватает, нужно поднимать инфраструктуру. Мы обсудили перечень регионов, где можно точечно помогать развитию гандбола», — приводит слова Колобкова пресс-служба Минспорта России.
«Федерация будет призывать к сотрудничеству губернаторов, призывать спонсоров к строительству в рамках государственно-частного партнёрства спортивной инфраструктуры, развивать гандбол в регионах», — добавил Шишкарёв.
Президент ФГР пригласил министра посетить финал чемпионата России среди мужских команд: «У нас впервые жёсткая конкуренция за первое место. Недавно воссозданный клуб «Спартак» играет в финале с «Чеховскими медведями». Ожидается большая интрига. Что касается женского гандбола, то чемпионом страны в очередной раз стал клуб «Ростов-Дон». Команда также играла в Кубке европейских чемпионов, но в финале уступила один мяч венгерскому клубу. Вместе с тем была сделана хорошая заявка на то, чтобы укрепить состав и в следующем году вновь побороться в финале».
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