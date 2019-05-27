«Художница» Семёнова дисквалифицирована на 2 года за употребление допинга

Российская гимнастка-«художница» Александра Семёнова получила двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА), срок дисквалификации отсчитывается с 12 ноября 2018 года. 20-летнюю спортсменку признали виновной в нарушении пункта 2.1 «Общероссийских антидопинговых правил» («Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»).

Семёнова — чемпионка мира 2014 года в групповых упражнениях по художественной гимнастике, двукратная чемпионка Европы — 2014 в многоборье и упражнениях с тремя мячами и двумя лентами, серебряный призёр европейского первенства в финалах с десятью булавами.