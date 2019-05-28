Кузьмина снялась в фотосессии для женского журнала

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина приняла участие в фотосессии для женского журнала Evita.

«Сегодня прошла фотосессия для женского журнала Evita. Новый опыт и работа с командой профессионалов — это всегда здорово», — написала Кузьмина.

Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Кузьминой.

34-летняя Кузьмина — трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и двукратный призёр мирового первенства, двукратная чемпионка Европы.

По окончании минувшего сезона Анастасия, являющаяся сестрой олимпийского чемпиона, российского биатлониста Антона Шипулина, подтвердила, что завершает карьеру в личных гонках, но выразила готовность помогать команде в эстафетах.