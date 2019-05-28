Кузьмина снялась в фотосессии для женского журнала
Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина приняла участие в фотосессии для женского журнала Evita.
«Сегодня прошла фотосессия для женского журнала Evita. Новый опыт и работа с командой профессионалов — это всегда здорово», — написала Кузьмина.
Фото доступно в «инстаграме» Анастасии Кузьминой.
34-летняя Кузьмина — трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр, чемпионка мира и двукратный призёр мирового первенства, двукратная чемпионка Европы.
По окончании минувшего сезона Анастасия, являющаяся сестрой олимпийского чемпиона, российского биатлониста Антона Шипулина, подтвердила, что завершает карьеру в личных гонках, но выразила готовность помогать команде в эстафетах.
Кузьмина оценила выступление российских биатлонистов в сезоне-2018/19
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