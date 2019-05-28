МФК «Алмаз-АЛРОСА» выиграл Высшую лигу, судьбу титула решила разница мячей

Клуб «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного на выезде сыграл вничью в ответном матче финала Высшей лиги с кемеровской «Корпорацией АСИ» — 4:4 и по сумме двух встреч стал победителем плей-офф мини-футбольной Высшей лиги.

Последние минуты встречи стали бенефисом тренерского риска. Сначала главный тренер «Корпорации АСИ» Алексей Кудлай выпустил на площадку пятого полевого игрока, в роли которого выступил Никита Анисимов. 23-й номер кемеровчан начал контратаку своей команды, которую успешно завершил Никита Емельянов. Следом настала очередь Дениса Целюха примерить на себя вратарский свитер. Его выход на паркет добавил команде мощи, что вылилось в отличный шанс для Цая, вложившего, казалось, всю силу в этот решающий удар. Именно он и принёс титул клубу «Алмаз-АЛРОСА».

В первом матче финальной серии между командами также была зафиксирована ничья — 2:2. Но благодаря лучшей разнице мячей именно клуб из Мирного завоевал титул.



Ранее футболисты «КПРФ-2» разгромили «Нефтяник» из Сургута со счётом 10:1 и стали бронзовыми призёрами Высшей лиги сезона-2018/19.

Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига

Финал. Второй матч



«Корпорация АСИ» (Кемерово) – «Алмаз-АЛРОСА» (Мирный) — 4:4

Голы: Ускоев, 14; Анисимов, 22 (пен.); Агеев, 35; Емельянов, 48 — Левин, 18; Райхель, 18 (а/г); Целюх, 33; Цай, 48.