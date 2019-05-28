Губерниев — о пикантных фото Ефимовой: вот это ананасы
Российская пловчиха Юлия Ефимова порадовала своих поклонников горячими фотографиями с отдыха в Малибу. 27-летняя спортсменка сфотографировалась топлесс, прикрыв грудь ананасами.
Пост Ефимовой за пару часов набрал около 20 тысяч лайков. Фото не остались без внимания популярного российского телеведущего Дмитрия Губерниева.
«Вот это ананасы», — прокомментировал фотографии Губерниев.
Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы.
Ранее Юлия приняла участие на втором этапе плавательной серии Champions Swim Series в Будапеште (Венгрия). Она победила на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м брассом.
Фотографии доступны в «инстаграме» Ефимовой.
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