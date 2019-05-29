Член молодёжной сборной России по виндсёрфингу погиб, столкнувшись с «Метеором»

В Санкт-Петербурге во время тренировки трагически погиб спортсмен школы «Крестовский остров», кандидат в мастера спорта по виндсёрфингу, член молодёжной сборной России Артём Акимов. Он попал под скоростной «Метеор» в Петровском фарватере.
«Следственный комитет намерен возбудить уголовное дело после столкновения 18-летнего виндсёрфингиста с «Метеором». Камера наблюдения запечатлела стремительность их встречи. Акимов мчал вдоль моста ЗСД по нелегальному маршруту. В день гибели два раза проскочить мимо теплоходов у него получилось. Третий стал последним», — сообщает «Фонтанка».
По словам главы ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимира Родионова, в районе слияния Малой Невы и Малой Невки находились другие спортсмены. Молодой человек тоже был среди них. В какой-то момент он довольно неожиданно оторвался от группы, пересёк акваторию поперек судового хода, дошёл до Васильевского, развернулся и пошёл обратно. Затем снова поймал ветер, разогнался километров до шестидесяти в час и столкнулся с «Метеором».
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