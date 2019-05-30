Богалий — о контроле над заполнением ADAMS: будем спортсменам и сопли вытирать?

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий оценила возможность приглашения специалиста, который следил бы за заполнением страниц спортсменов в системе антидопингового контроля (ADAMS). За пропуски допинг-тестов ранее были дисквалифицированы Максим Буртасов и Алексей Корнев. Под угрозой отстранения находится Маргарита Васильева. Спортсмены оставляли в системе ADAMS неверную информацию о своём местонахождении.

«Может быть, спортсменам ещё и носовые платочки купим и будем им сопли вытирать? Куда мы двигаемся? Это как зубы почистить и умыться. Это же никто не проверяет? Нет. Так и здесь. У каждого спортсмена должно быть понимание того, что есть правила контроля.

Уже лет десять эта система существует. Я лично с 2009 года её заполняла. При этом в Ванкувере у нас было заполнение почасовое! Каждый час мы указывали, где находимся. И никто не пищал по этому поводу, и никто не забывал заполнить. Так что надо начать с уровня своей внутренней организации. Если выходишь на определённый уровень, то должен включать голову, должен чётко понимать, что к чему", — цитирует Богалий сайт «Матч ТВ».