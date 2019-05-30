Захаров и Кузнецов победили на ЧР в синхронных прыжках в воду с 3-х метров

Дуэт Илья Захаров и Евгений Кузнецов одержал победу на чемпионате России в Казани в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина. Они показали результат 444,21 балла. Вторыми стали Евгений и Вячеслав Новосёловы (393,36). Бронзову награду завоевали Григорий Иванов и Руслан Терновой (374,19).
Ранее сегодня золотую медаль на десятиметровой вышке в индивидуальных прыжках у женщин с результатом 326,95 балла завоевала Анна Чуйнышена.
Соревнования в Казани продлятся до 1 июня. По их итогам будут сформированы команды на чемпионат мира по водным видам спорта 2019 года, который пройдёт в июле в Кванджу (Южная Корея).
Прыжки в воду. Чемпионат России. Казань
Мужчины. Трёхметровый трамплин. Синхронные прыжки
1. Илья Захаров/Евгений Кузнецов — 444,21.
2. Евгений Новосёлов/Вячеслав Новосёлов — 393,36.
3. Григорий Иванов/Руслан Терновой — 374,19.
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