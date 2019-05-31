Ласицкене: старалась не травмироваться, это было моей единственной целью

Победительница шведского этапа «Бриллиантовой лиги» российская прыгунья Мария Ласицкене рассказала, что ставила перед собой цель не получить травму во время соревнований.

«Сегодня мне было очень тяжело, моё тело вообще не слушалось. Я старалась не травмироваться во время соревнований и счастлива, что мне это удалось. Это действительно была моя единственная и главная цель на сегодня», — приводит слова спортсменки сайт «Бриллиантовой лиги».

Ласицкене — двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трехкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, трёхкратная чемпионка России.