Слуцкая: мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидит на диване

Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как справилась с потоком негативных комментариев в соцсетях после критики в адрес Алины Загитовой после финала Гран-при в Ванкувере.



«Сейчас это уже дело далёкого прошлого. Алина прекрасно со всем справилась, с большим отрывом выиграла чемпионат мира, а чемпионов не судят и не обсуждают. Она молодец и абсолютно заслуженная победительница.



Я человек со стажем в фигурном катании больше 30 лет и как никто другой имею право обсудить и рассказать то, что вижу. И имею право комментировать.



Я имею мнение. И имею право говорить и писать то, что хочу. А убеждать неадекватных людей в чем-то – у меня на это нет ни времени, ни сил, ни желания. Хотите писать, ребят, – пишите. Мне-то чего – я заблокировала и пошла дальше.



Сколько сообщений удалила? Много. Я не одна удаляла. Были люди, которые помогали убирать негатив. Но я не повернута на таких вещах, что не дай бог – минус один подписчик.



Именно мы, фигуристы, имеем право комментировать, а не вы, кто сидите на диване, и ни черта, кроме цвета платьев, не различаете. Именно мы имеем право говорить. И мы можем вам рассказать, что кого-то поддерживают, а кого-то убирают. И когда мне будет 60-80 лет, я буду иметь право комментировать. А не дядя с улицы», – приводит слова Слуцкой Sports.ru.

Слуцкая: всё, что делает наш президент, он делает правильно