Глава ФРР: у женской сборной России по регби есть колоссальный опыт и страсть
Председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев выразил уверенность, что женская сборная России по регби-7 сможет выступить на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Квалификация на Игры состоится в Казани в июле.
«Я уверен, что они победят и отберутся на Олимпиаду. У них для этого есть всё. Кроме того они будут играть дома, в счастливых стенах казанского стадиона, где они не раз становились чемпионками Европы и получали золотые медали. Дома и стены помогают.
Я убеждён, будет совершенно фантастическая поддержка болельщиков. Легко не будет, но наша команда обладает огромным достоинством — у неё есть колоссальный опыт. И он умножается на ту страсть, о которой я говорил», — цитирует Артемьева «Р-Спорт».
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