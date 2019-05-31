«Новая генерация» сократила отставание в серии за бронзу ЧР по мини-футболу

«Новая генерация» из Сыктывкара сократила отставание в серии за третье место чемпионата России по мини-футболу среди мужских команд Суперлиги. В третьем матче «Новая генерация» нанесла поражение самарскому «Динамо» со счётом 3:1.
Хозяева открыли счёт на 23-й минуте, отличился Дмитрий Леготин. Но через 2 минуты гости усилиями Владимира Гончарова забили ответный мяч. После перерыва забивали только хозяева — Михаил Москалёв и Кирилл Щурок.
Оба матча в Самаре выиграло «Динамо (5:4 и 6:2). Четвёртый матч серии до трёх побед пройдёт 1 июня в Сыктывкаре.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Серия за третье место. Третий матч
«Новая генерация» (Сыктывкар) — «Динамо» (Самара) — 3:1 (1:1).
Голы: Леготин, 23; Москалёв, 38; Щурок, 39 — Гончаров, 25.
Счёт в серии — 1-2.
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