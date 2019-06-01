Российский каноист Штыль завоевал золото на этапе Кубка мира на дистанции 200 м

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 в Лондоне и 15-кратный чемпион мира каноист Иван Штыль занял первое место на дистанции 200 м на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Дуйсбурге (Германия). Россиянин показал результат 38,935 секунды. Второе место занял испанец Альфонсо Денавидес (39,047), третьим стал представитель Казахстана Тимур Хайдаров (39,416).

Другой россиянин Роман Аношкин стал серебряным призёром в байдарке-одиночке на дистанции 1000 м.

Этап Кубка мира в Дуйсбурге завершится в воскресенье, 2 июня.

Гребля. Этап кубка мира. Дуйсбург, Германия

Мужчины. Каноэ-одиночка. 200 м.

1. Иван Штыль (Россия) — 38,935.

2. Альфонсо Денавидес (Испания) — 39,047.

3. Тимур Хайдаров (Казахстан) — 39,416.

Мужчины. Байдарка-одиночка. 1000 м.

1. Йозеф Достал (Чехия) – 3.27,206.

2. Роман Аношкин (Россия) — 3.27,770.

3. Балинт Копаж (Венгрия) — 3.27,859.