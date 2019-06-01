Столкновение лыжниц Белоруковой и Карлссон в Канаде обсудили на совещании FIS

На совещании Международной федерации лыжного спорта (FIS) был рассмотрен эпизод со столкновением российской лыжницы Юлии Белоруковой и шведки Фриды Карлссон в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Квебеке (Канада), информирует NRK.

По итогам четвертьфинальных соревнований Белорукову дисквалифицировали за то, что на дистанции она ударила Карлссон палкой. Перед этим шведка дважды зацепила палкой лицо Юлии.

«Грязные приёмы будут продолжаться и в следующие годы, особенно это касается спринта. Другие спортсмены увидят, что это разрешено, и станут повторять», — сказал представитель России Вячеслав Веденин, отметив, что эту проблему нужно решать.

По мнению участников совещания, внесение изменений в текущие правила может привести к тому, что нарушений станет гораздо больше. Поэтому наказание должно определять жюри конкретной гонки.

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