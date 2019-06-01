«Тюмень» стала чемпионом России по мини-футболу, обыграв «КПРФ»

«Тюмень» стала чемпионом России по мини-футболу. В четвёртом матче серии «Тюмень» на своей площадке в основное время обыграла московский «КПРФ» со счётом 3:2. Хет-трик в составе победителей оформил Артём Антошкин. У гостей по разу в каждом тайме отличились Арсер Багиров и Янар Асадов.

В первом матче в Москве «КПРФ» одолел «Тюмень» в дополнительное время (6:5). Вторая встреча в столице завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти (4:4, по пенальти — 3:1). Первый матч в Тюмени (третий в серии) хозяева выиграли со счётом 3:2 в дополнительное время, забив решающий мяч за 6 секунд до окончания овертайма.

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Финальная серия. Четвёртый матч

«Тюмень» — «КПРФ» (Москва) – 3:2 (1:1).

Голы: Антошкин, 25, 43, 46 – Багиров, 11, Асадов, 48.

Счёт в серии – 3-1.