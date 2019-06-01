Велогонщик Лопес набросился на болельщика, который помешал ему на «Джиро»
Колумбийский велогонщик Мигель Анхель Лопес, выступающий за команду «Астана», незадолго до финиша 20-го этапа легендарной многодневки «Джиро д’Италия» подрался с болельщиком. Зритель, стоявший на обочине в непосредственной близости к трассе, стал причиной падения Лопеса.
Видео доступно в «Твиттере» Eurosport_UK
Лопес — бронзовый призёр знаменитых многодневок «Джиро д’Италия — 2018» и «Вуэльта Испании — 2018». За «Астану» выступает с 2015 года.
Несмотря на инцидент и предшествовавшее ему падение, Лопес финишировал на 20-м этапе 18-м, отстав от лидера на 1 минуту 49 секунд. В общем зачёте после 20-го этапа Лопес занимает шестое место.
«Джиро д’Италия» завершится 2 июня гонкой с раздельного старта в Вероне.
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