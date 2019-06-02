Гурбанбердиева и Мальцев — первые на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

На этапе Мировой серии по синхронному плаванию, который проходит в Барселоне, россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев победили в технической программе в соревнованиях микст-дуэтов. Их результат — 90,4055 балла.
Вторыми стали представители США Наталия Вега/Билл Мэй (87,5144). В тройку лучших также попали Эмма Гарсия и Пау Рибес из Испании (84,9049).
Соревнования в Барселоне завершатся сегодня, 2 июня. Следующим этапом Мировой серии станет суперфинал, который с 14 по 16 июня примет Будапешт (Венгрия).
Синхронное плавание. Этап Мировой серии. Барселона, Испания
Техническая программа. Микст-дуэты
1. Майя Гурбанбердиева/Александр Мальцев (Россия) — 90,4055
2. Наталия Вега/Билл Мэй (США), — 87,5144
3. Эмма Гарсия/Пау Рибес (Испания) — 84,9049.
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