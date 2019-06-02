Чупков стал первым на дистанции 200 м брассом на этапе Серии чемпионов в США

На этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США) российские пловцы выиграли четыре медали.
Антон Чупков одержал победу на дистанции 200 м — его время 2 минуты 8,98 секунды. Владимир Морозов показал второй результат в стометровке вольным стилем (49,47).
В соревнованиях у женщин Юлия Ефимова выиграла серебро на дистанции 100 м брассом. На стометровке на спине третьей стала Анастасия Фесикова (1.00,68).
Плавание. Этап Серии чемпионов. Индианаполис, США
Мужчины. Брасс. 200 м
1. Антон Чупков (Россия) – 2.08,98
2. Дмитрий Баландин (Казахстан) – 2.10,02
3. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.10,04
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Питер Тиммерс (Бельгия) – 48,36
2. Владимир Морозов (Россия) – 49,47
3. Таунли Хаас (США) – 49,80
Женщины. Брасс. 100 м
1. Лилли Кинг (США) – 1.05,13
2. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,51
3. Молли Ханнис (США) – 1.07,26
Женщины. Спина. 100 м
1. Кайли Масс (Канада) – 59,13
2. Маргерита Панциера (Италия) – 59,45
3. Анастасия Фесикова (Россия) – 1.00,68.
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