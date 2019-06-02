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Чупков стал первым на дистанции 200 м брассом на этапе Серии чемпионов в США

Чупков стал первым на дистанции 200 м брассом на этапе Серии чемпионов в США
Другие / Водные виды спорта 0

На этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США) российские пловцы выиграли четыре медали.

Антон Чупков одержал победу на дистанции 200 м — его время 2 минуты 8,98 секунды. Владимир Морозов показал второй результат в стометровке вольным стилем (49,47).

В соревнованиях у женщин Юлия Ефимова выиграла серебро на дистанции 100 м брассом. На стометровке на спине третьей стала Анастасия Фесикова (1.00,68).

Плавание. Этап Серии чемпионов. Индианаполис, США

Мужчины. Брасс. 200 м
1. Антон Чупков (Россия) – 2.08,98
2. Дмитрий Баландин (Казахстан) – 2.10,02
3. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.10,04

Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Питер Тиммерс (Бельгия) – 48,36
2. Владимир Морозов (Россия) – 49,47
3. Таунли Хаас (США) – 49,80

Женщины. Брасс. 100 м
1. Лилли Кинг (США) – 1.05,13
2. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,51
3. Молли Ханнис (США) – 1.07,26

Женщины. Спина. 100 м
1. Кайли Масс (Канада) – 59,13
2. Маргерита Панциера (Италия) – 59,45
3. Анастасия Фесикова (Россия) – 1.00,68.

Морозов и Фесикова победили на этапе Серии чемпионов в США, Ефимова — дважды 2-я
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