Чупков стал первым на дистанции 200 м брассом на этапе Серии чемпионов в США

На этапе Серии чемпионов в Индианаполисе (США) российские пловцы выиграли четыре медали.

Антон Чупков одержал победу на дистанции 200 м — его время 2 минуты 8,98 секунды. Владимир Морозов показал второй результат в стометровке вольным стилем (49,47).

В соревнованиях у женщин Юлия Ефимова выиграла серебро на дистанции 100 м брассом. На стометровке на спине третьей стала Анастасия Фесикова (1.00,68).

Плавание. Этап Серии чемпионов. Индианаполис, США

Мужчины. Брасс. 200 м

1. Антон Чупков (Россия) – 2.08,98

2. Дмитрий Баландин (Казахстан) – 2.10,02

3. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.10,04

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Питер Тиммерс (Бельгия) – 48,36

2. Владимир Морозов (Россия) – 49,47

3. Таунли Хаас (США) – 49,80

Женщины. Брасс. 100 м

1. Лилли Кинг (США) – 1.05,13

2. Юлия Ефимова (Россия) – 1.05,51

3. Молли Ханнис (США) – 1.07,26

Женщины. Спина. 100 м

1. Кайли Масс (Канада) – 59,13

2. Маргерита Панциера (Италия) – 59,45

3. Анастасия Фесикова (Россия) – 1.00,68.