На 3-м Кубке Ассоциации яхт класса «Оптимист» завершилась квалификация

1 июня в яхт-клубе Санкт-Петербурга на всероссийской регате Кубка Ассоциации яхт класса «Оптимист» завершилась квалификация.
3-й в истории Кубок Ассоциации класса «Оптимист» — заключительный этап отбора сильнейших спортсменов в сборные России, представляющие нашу страну на первенствах мира и Европы.
Стабильный западный ветер силой 15–16 узлов позволил провести три гонки и завершить квалификацию.
В тройке лидеров произошли существенные изменения: на первое место поднялся Андрей Сотников (детская спортивная парусная команда «Рауту») — он приходил 2-м, 1-м и 19-м. В активе Сотникова пять очков после двух дней. Вторым идёт Артём Максимкин (ПК «Водник», Долгопрудный), у него 6 очков и два финиша на 1-й строчке, один — на 5-й. На третье место поднялся ещё один спортсмен из «Рауту» — Вячеслав Мартусь, у которого 7 очков (2–4–1). Столько же очков у вчерашнего лидера из академии парусного спорта яхт-клуба Санкт-Петербурга Кирилла Шуненкова (6-2-3).
Среди девушек на первое место поднялась Дарья Савинова (ФБУ «Фаворит», Выборг), на втором месте расположилась Екатерина Елистратова (ЦСКА, Москва), Алиса Ивановская (ДСПК «Рауту», Санкт-Петербург) по-прежнему третья.
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