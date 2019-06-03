Моника Хойниш вышла замуж за участника Олимпиады в Сочи

Польская биатлонистка Моника Хойниш вышла замуж за лыжника, участника Олимпийских игр в Сочи — 2014 Мацея Старегу.

Фото доступно в «инстаграме» сборной Польши по биатлону.



27-летняя Хойниш является бронзовым призёром чемпионата мира — 2013, чемпионкой Европы — 2013 и многократным призёром чемпионатов мира по летнему биатлону. Дважды Моника становилась серебряным призёром Универсиад.



В сезоне-2018/2019 Моника заняла 10-е место в общем зачёте Кубка мира. Её лучшим результатом стало второе место в индивидуальной гонке этапа в Поклюке.



Мацей Старега принял участие в двух Олимпиадах (Сочи-2014 и Пхенчхан-2018). Его лучшим результатом стало 15-е место в гонке классическим и свободным стилем в Сочи.