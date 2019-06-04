МФК «Спартак» провёл мини-футбольный турнир для детей

1 июня Академия МФК «Спартак» провела детский футбольный турнир cовместно с администрацией Екатерининского парка города Москвы.
Напомним, именно в первый день лета во всем мире отмечается Международный день защиты детей, учрежденный в ноябре 1949 года решением сессии Международной демократической федерации женщин.
Екатерининский парк с размахом отметил этот замечательный праздник для жителей города не только разнообразной развлекательной программой, но и совместно с Академией «Спартак» провел на открытом воздухе мини-футбольный турнир.
Соревнования прошли на высоком уровне, в дружественной обстановке. Молодые спортсмены продемонстрировали серьёзный уровень игры, хотя некоторые ребята принимали участие в турнире столь высокого уровня впервые. Основной целью турнира стала пропаганда здорового образа жизни, укрепление физического здоровья и привитие юным футболистам занятий физической культурой на регулярной основе.
Руководство Академии «Спартак» планирует сделать данный Кубок традиционным. На протяжении летних каникул пройдут сразу несколько турниров с ещё большим количеством участников.
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