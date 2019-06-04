Призёр ЧЕ-2018 шестовик Моргунов сломал мизинец на ноге и пропустит старт сезона

Серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов во время тренировки сломал мизинец на ноге и пропустит первую половину летнего сезона-2019, сообщил тренер спортсмена Александр Шалонников.
«К сожалению, на одной из тренировок Тимур сломал мизинец на ноге. Он взял слишком жесткий шест и неудачно упал. Рассчитываю, что он сумеет восстановиться к чемпионату России, который пройдёт в конце июля. Да и чемпионат мира в этом году пройдёт достаточно поздно, поэтому у парня ещё есть время», — приводит слова Шалонникова ТАСС.
Зимний сезон россиянин, выступающий в нейтральном статусе, пропустил из-за травмы ахиллова сухожилия. Планировалось, что он возобновит выступления в июне.
На чемпионате Европы – 2018 Моргунов с результатом 6,0 метра завоевал серебряную медаль. Это высота – лучший результат в его карьере. Победителем соревнований стал шведский прыгун Арман Дюплантис.
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