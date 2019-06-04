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Хайдайверы Сильченко, Семашко и Федотов представят Россию на чемпионате мира

Хайдайверы Сильченко, Семашко и Федотов представят Россию на чемпионате мира
Другие / Водные виды спорта 0

На чемпионате мира по водным видам спорта, который будет проходить с 12 по 28 июля в Кванджу (Республика Корея), сборную команду России по хайдайвингу представят Артём Сильченко, Никита Федотов и Игорь Семашко, сообщает «Весь спорт».

Самым титулованным из троих россиян является бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 и серебряный призёр Кубка мира — 2015 Артём Сильченко. 3 июня на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре (Италия) он занял 10-е место.

Хайдайвинг — прыжки в воду с 20-метровой вышки у женщин и 27-метровой вышки у мужчин.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу, Республика Корея
Состав сборной России по хайдайвингу
Мужчины.
Артём Сильченко, Никита Федотов, Игорь Семашко.

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