Хайдайверы Сильченко, Семашко и Федотов представят Россию на чемпионате мира
На чемпионате мира по водным видам спорта, который будет проходить с 12 по 28 июля в Кванджу (Республика Корея), сборную команду России по хайдайвингу представят Артём Сильченко, Никита Федотов и Игорь Семашко, сообщает «Весь спорт».
Самым титулованным из троих россиян является бронзовый призёр чемпионата мира — 2015 и серебряный призёр Кубка мира — 2015 Артём Сильченко. 3 июня на этапе мировой серии Red Bull Cliff Diving в Полиньяно-а-Маре (Италия) он занял 10-е место.
Хайдайвинг — прыжки в воду с 20-метровой вышки у женщин и 27-метровой вышки у мужчин.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу, Республика Корея
Состав сборной России по хайдайвингу
Мужчины.
Артём Сильченко, Никита Федотов, Игорь Семашко.
- 4 июня 2019
-
22:46
-
21:04
-
20:43
-
20:28
-
19:47
-
19:31
-
18:45
-
18:36
-
17:56
-
16:54
-
16:17
-
15:14
-
15:13
-
14:50
-
13:24
-
12:43
-
11:45
-
10:52
-
09:57
-
00:37
-
00:21
-
00:14
- 3 июня 2019
-
23:45
-
23:11
-
22:36
-
22:28
-
22:06
-
20:58
-
20:20
-
20:16
-
19:56
-
19:21
-
18:54
-
18:43
-
18:25
Партнерский контент