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СМИ: два российских тренера и врач нарушили условия дисквалификации

СМИ: два российских тренера и врач нарушили условия дисквалификации
Другие / Лёгкая атлетика 0

Два отстранённых российских тренера по легкой атлетике, причастных к допинговым скандалам, продолжают свою работу несмотря на запреты. Речь идёт о Владимире Мохневе и Валерии Волкове, а также о враче Сергее Португалове, сообщает Reuters.

16 мая 2019 года репортер увидел Мохнева на спортивном стадионе в городе Курске. Тренер давал указания семи бегунам, записывал их время прохождения круга и в какой-то момент выходил на беговую дорожку во время разминки давать указания.

Решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Мохнев был дисквалифицирован на 10 лет и не имел права заниматься тренерской деятельностью.

По данным источника, правила дисквалификации нарушил и другой российский тренер Валерий Волков. Он получил четырёхлетний запрет на работу за антидопинговое нарушение, вступивший в силу с августа 2017 года.

Бывший главный врач Всероссийской федерации легкой атлетики Сергей Португалов, был пожизненно дисквалифицирован CAS в 2017 году за допинговые нарушения, но с тех пор давал советы по питанию и тренировкам на лекциях в московском спортзале.

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