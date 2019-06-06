СМИ: два российских тренера и врач нарушили условия дисквалификации

Два отстранённых российских тренера по легкой атлетике, причастных к допинговым скандалам, продолжают свою работу несмотря на запреты. Речь идёт о Владимире Мохневе и Валерии Волкове, а также о враче Сергее Португалове, сообщает Reuters.
16 мая 2019 года репортер увидел Мохнева на спортивном стадионе в городе Курске. Тренер давал указания семи бегунам, записывал их время прохождения круга и в какой-то момент выходил на беговую дорожку во время разминки давать указания.
Решением Спортивного арбитражного суда (CAS) Мохнев был дисквалифицирован на 10 лет и не имел права заниматься тренерской деятельностью.
По данным источника, правила дисквалификации нарушил и другой российский тренер Валерий Волков. Он получил четырёхлетний запрет на работу за антидопинговое нарушение, вступивший в силу с августа 2017 года.
Бывший главный врач Всероссийской федерации легкой атлетики Сергей Португалов, был пожизненно дисквалифицирован CAS в 2017 году за допинговые нарушения, но с тех пор давал советы по питанию и тренировкам на лекциях в московском спортзале.
- 6 июня 2019
-
18:48
-
18:35
-
17:48
-
17:19
-
16:44
-
16:14
-
15:37
-
14:45
-
13:10
-
12:43
-
11:44
-
10:19
-
09:44
-
09:31
-
09:24
-
00:56
-
00:32
-
00:01
- 5 июня 2019
-
23:20
-
23:06
-
20:59
-
20:32
-
20:06
-
19:33
-
19:12
-
18:28
-
18:05
-
17:43
-
17:41
-
16:34
-
15:52
-
14:41
-
14:33
-
13:48
-
13:33