Голиков: Малышко, Елисеев и Логинов подписали контракты, а Гараничев не хочет

Исполнительный директор Союза биатлонистов России Сергей Голиков подтвердил, что Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев и Александр Логинов подписали контракты с СБР, а Евгений Гараничев пока не стал это делать.
«Я читал комментарий Кугаевского. Во-первых, непонятно то, что он говорит, потому что он даже не работает в СБР. Он работает в Тюмени, и за неё что-то может сказать, а за СБР нет.
Во-вторых, да, все подписали договор, кроме Гараничева. Есть документы, где стоят подписи моя и спортсмена. Могу приложить фото, Малышко и Елисеев.
Гараничев не подписал — это правда. Сказал, что не хочет. Мы будем отдельно с ним решать вопрос. Но мы никого не заставляем. Контракт — дело добровольное. Что в дальнейшем будет — не знаю.
Самое плохое в этой ситуации — что просто не хочет. Он мог внести дополнения, предложения по контракту. Но он не захотел этого», — сказал Голиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денизой Хасан.
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