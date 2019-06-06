Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме
Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия). Серебряную награду завоевал представитель Великобритании Эндрю Поцци (13,29), третье место занял южноафриканец Антонио Алкана (13,30).
Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».
Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Четвёртый этап. Рим, Италия
Мужчины. Бег на 110 метров с барьерами
1. Сергей Шубенков (Россия) — 13,26.
2. Эндрю Поцци (Великобритания) — 13,29.
3. Антонио Алкана (ЮАР) — 13,30.
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