Шубенков выиграл барьерный спринт на этапе «Бриллиантовой лиги» в Риме

Российский атлет Сергей Шубенков с результатом 13,26 секунды стал победителем четвёртого этапа «Бриллиантовой лиги» на дистанции 110 метров с барьерами, соревнования проходят в Риме (Италия). Серебряную награду завоевал представитель Великобритании Эндрю Поцци (13,29), третье место занял южноафриканец Антонио Алкана (13,30).

Шубенков — чемпион мира 2015 года, трёхкратный чемпион Европы. Ему принадлежит рекорд России на дистанции 110 метров с барьерами. Он является действующим победителем «Бриллиантовой лиги».



Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Четвёртый этап. Рим, Италия

Мужчины. Бег на 110 метров с барьерами

1. Сергей Шубенков (Россия) — 13,26.

2. Эндрю Поцци (Великобритания) — 13,29.

3. Антонио Алкана (ЮАР) — 13,30.